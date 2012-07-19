Рерайт/Копирайт

Требуется ответственный специалист по рерайту и копирайтингу.

Знание и умение писать СЕО тексты приветствуется. Желательны навыки работы с CMS WordPress и Drupal.

Интересует только долгосрочное сотрудничество. Темы связаны с финансами, финансовыми рынками, трейдерами, психологией торговли и т.д.

Ваши предложения с ценами пишите в проект, без указания цен — отвечать не будем.