Нужно подобрать фотоинструкции на иностранных сайтах и на их основе написать тексты под ключевые слова. Джу ваших контактов, сроки и цены.
Рок журнал
Требуется наполнение сайта о рок музыке на постоянной основе:
- Поиск и рерайт новостей
- Копирайт и рерайт статей о рок музыке
цена 40р за 1000 знаков
ориентировачный бюджет - 5000р в месяц
Заявки фрилансеров
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