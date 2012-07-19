Задача такая, я даю список кивордов. (не более 5ти). Вы должны отыскать в сети несколько (не более 3х) статей по каждому киворду и показать их мне. Выбранные мною статьи нужно будет отрерайтить до ...
6 текстов на тематику своими руками
Нужно подобрать фотоинструкции на иностранных сайтах и на их основе написать тексты под ключевые слова. Джу ваших контактов, сроки и цены.
Заявки фрилансеров
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