Приватно для Маргариты Епатко

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Завершен1 заявка130 просмотров

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13 лет назад
maxxxos
41 год
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Margarita_Margo
Маргарита 
57 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$6
1 день
Сотрудничаем уже более 3 лет! Всегда четкое соблюдение сроков! Высокое качество работы!
Приятно работать с такими заказчиками: четкое техзадание, реальные сроки, своевременная оплата. Очень понравилось сотрудничать. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

Margarita_Margo
Маргарита 
57 лет
15 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

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