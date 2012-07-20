Нужно перевести с русского на английский текст. Текст по тестированию программы. Количество слов около 800 Оплата wmz Пишите свои предложения.
SEO копирайт для cайта energotruck.ru
Добрый день! Необходимо написать уникальные Seo тексты для сайта, занимающегося перевозкой топлива, гсм и т.д.
Оплата – 60р. за 1000 символов.
Подробнее – см. прикреплённый файл
Если заинтересовало - пишите в скайп - denisco777, так как здесь не бываю
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