Перевод технического текста на английский. Срочно

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен5 заявок189 просмотров

Нужно перевести с русского на английский текст. Текст по тестированию программы.

Количество слов около 800

Оплата wmz

Пишите свои предложения.

13 лет назад
zorber
Юрий 
42 года
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

alimana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Гресь Евгения (alimana) все выполнила качественно и в срок. Спасибо! Всем Рекомендую.
Рекомендую Юрия как очень вежливого и порядочного заказчика. Четкое ТЗ + быстрая оплата. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

alimana
39 лет
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Статьи по туризму для Миралинкс

    $50

    Требуется написать 15 статей о туризме и отдыхе в Крыму. Ключ "гостиницы Севастополя". Оплата 100 wmr за статью после прохождения модерации в системе Миралинк.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Статьи

    Нужны уникальные статьи на разную тему. Оплата - 30 рублей за 1000 знаков.

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рок журнал

    $250

    Требуется наполнение сайта о рок музыке на постоянной основе: - Поиск и рерайт новостей - Копирайт и рерайт статей о рок музыке цена 40р за 1000 знаков ориентировачный бюджет - 5000р ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется рерайт статей.

    Задача такая, я даю список кивордов. (не более 5ти). Вы должны отыскать в сети несколько (не более 3х) статей по каждому киворду и показать их мне. Выбранные мною статьи нужно будет отрерайтить до ...

    Копирайтинг42 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт/Копирайт

    $100

    Требуется ответственный специалист по рерайту и копирайтингу. Знание и умение писать СЕО тексты приветствуется. Желательны навыки работы с CMS WordPress и Drupal. Интересует только долгосрочное сотрудничество. Темы связаны с ...

    DrupalWordPress
    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Копирайтинг

    Требуется много копирайта на тему перевозки Статья по 2000 символов. Уникальная на 100%. Оплата 1 wmz/1000 символов. Нужно более 500 статей. Раздаю разным исполнителям. ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Разместить объявление

    Необходимо в ручную разослать рекламное сообщение на доски объявлений. Оплата за пост: 5 руб. Общее кол-во постов: 400.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт 10 000 знаков

    Нужно выполнить рерайт общим объемом 10000 знаков. Исходники предоставлю. Нужен ответственный рерайтер, грамотный, соблюдающий сроки. Ориентир на наименьшую стоимость.

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    13 лет назад