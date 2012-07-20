Тексты на юридическую тематику

Для сайта, предлагающего услуги прописки, вида на жительство, помощь в получении гражданства и пр. требуются авторы для работы на постоянной основе. Требуются авторы для написания статей в следующие разделы сайта:

Услуги

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- Временная регистрация

- Доля под прописку

- Постоянная регистрация

- Доли на продажу

- Выкуп долей

- Разрешение на временное проживание

- Получение гражданства РФ

- Получение вида на жительства в РФ

Статьи

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- Как получить прописку - советы

- Регистрация по месту жительства

- Прописка без согласия собственника

- Прописка через интернет

- Проблемы с получением прописки

- Чем отличается прописка от регистрации

- Насколько быстро и легально делается прописка в Санкт-Петербурге

- Что лучше временная прописка или постоянная регистрация

- Прописка в съемной квартире

и др.

Услуги: Постановка проблемы (небольшое вступление) - Предложение компании - Описание преимуществ - Разные нюансы (документы, порядок и пр.) - Заключение (предложение обратиться в фирму)

Статьи: должны быть интересными и содержательными. Все по делу.

В будущем список разделов будет расширен.

Кто требуется: специалист, разбирающийся в теме, он же автор, умеющий грамотно, хорошим, доступным языком написать о вопросах связанных с данным направлением.

Требования к статьям:

-- Объем не менее 2500 - 3000 зн. в зависимости от темы;

-- Безупречный(!) русский язык;

-- 100% уникальный копирайт.

-- Не должно быть "воды". Разбавлять текст разными художественными изысками не нужно.

-- Текст не должен быть рерайтом. Если информация откуда-то берется, то в конце статьи вы должны указать ссылки .

"Я сделала прописку в прошлом году, поэтому могу писать в раздел "постоянная прописка" - такое не подходит!

"Могу писать в любой раздел" - не подходит!

Только авторы, разбирающиеся в теме

Начальная ставка - 2 у.е.- или 65 р.