Добрый день! Необходимо написать уникальные Seo тексты для сайта, занимающегося перевозкой топлива, гсм и т.д. Оплата – 60р. за 1000 символов. Подробнее – см. прикреплённый файл ...
Тексты на юридическую тематику
Для сайта, предлагающего услуги прописки, вида на жительство, помощь в получении гражданства и пр. требуются авторы для работы на постоянной основе. Требуются авторы для написания статей в следующие разделы сайта:
Услуги
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- Временная регистрация
- Доля под прописку
- Постоянная регистрация
- Доли на продажу
- Выкуп долей
- Разрешение на временное проживание
- Получение гражданства РФ
- Получение вида на жительства в РФ
Статьи
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- Как получить прописку - советы
- Регистрация по месту жительства
- Прописка без согласия собственника
- Прописка через интернет
- Проблемы с получением прописки
- Чем отличается прописка от регистрации
- Насколько быстро и легально делается прописка в Санкт-Петербурге
- Что лучше временная прописка или постоянная регистрация
- Прописка в съемной квартире
и др.
Услуги: Постановка проблемы (небольшое вступление) - Предложение компании - Описание преимуществ - Разные нюансы (документы, порядок и пр.) - Заключение (предложение обратиться в фирму)
Статьи: должны быть интересными и содержательными. Все по делу.
В будущем список разделов будет расширен.
Кто требуется: специалист, разбирающийся в теме, он же автор, умеющий грамотно, хорошим, доступным языком написать о вопросах связанных с данным направлением.
Требования к статьям:
-- Объем не менее 2500 - 3000 зн. в зависимости от темы;
-- Безупречный(!) русский язык;
-- 100% уникальный копирайт.
-- Не должно быть "воды". Разбавлять текст разными художественными изысками не нужно.
-- Текст не должен быть рерайтом. Если информация откуда-то берется, то в конце статьи вы должны указать ссылки .
"Я сделала прописку в прошлом году, поэтому могу писать в раздел "постоянная прописка" - такое не подходит!
"Могу писать в любой раздел" - не подходит!
Только авторы, разбирающиеся в теме
Начальная ставка - 2 у.е.- или 65 р.
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