Рерайт для СДЛ от 100K в сутки

Ищу копирайтеров\рерайтеров от 100K в сутки. Если вы умеете делать качественно и интересно, с точки зрения ценообразования, но меньше, тоже пишите. Но суточный объем должен быть не менее 10K.

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНТЕНТ ДЛЯ СДЛ.

Тематика: кулинария, seo, новогодние украшения, it, строительство, косметика, рерайт, копирайт, веб дизайн и т.п.

В приложении тестовое и оплачиваемое задание на 350K. Его стоит начинать делать только тогда, когда я в этом буду заинтересован.

Более 5 лет заказываю рерайт, иными словами в цене вопроса ориентирован более чем. Более того, сам перепродаю подобные услуги.

Пишите конкретные сроки и реальные цены после ознакомления с содержимым архива.

Оплата исключительно в WMR.

Обязательно оставляйте контактный номер icq в заявке. Именно по этому номеру я свяжусь с вами в случае приемлемости ценообразования на ваши услуги. Заявки "отписки" принципиально не рассматриваются.

P.S. Могу предоставить объемы до 500-800K в сутки.

Эротические фантазии на тему 2-3$ за K на ниве рерайта, исходники для которого предоставляет заказчик, убедительно прошу оставить при себе. При вашей потребности сам могу предоставить услуги по качественному рерайту для СДЛ по цене 1,5$ за К в обьемах 200-300 K в сутки.