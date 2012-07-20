Тексты без вставки ключей

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Закрыт18 заявок312 просмотров

Здравствуйте! Нужен человек, для постоянно работы по написанию текстов без вставки ключей!

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Какие тексты нужны:

1. Уникальные на все 100%.

2. Которые будет интересно читать.

3. Стиль написание: заголовок > Абзац > Под заголовок > Абзац. Разного рода форматирование текста (а именно: маркеры, цитаты и т.п).

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Какой исполнитель нужен:

1. Хотя бы пол рабочего дня онлайн, выходные желательно.

2. Может писать более 12000 збп в сутки.

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Тематики текстов будут разные. 50р / 1000збп

Пишем только в проект.

13 лет назад
AlexoGroup
Михаил 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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