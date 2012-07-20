Уважаемые фрилансеры! Необходимо придумать название новой гостинцы и слоган. Гостиница 3***, будет расположена в историческом центре города Минска (Республика Беларусь). Высота 5 этажей, стены выполены из красного кирпича, чтобы не ...
Тексты без вставки ключей
Здравствуйте! Нужен человек, для постоянно работы по написанию текстов без вставки ключей!
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Какие тексты нужны:
1. Уникальные на все 100%.
2. Которые будет интересно читать.
3. Стиль написание: заголовок > Абзац > Под заголовок > Абзац. Разного рода форматирование текста (а именно: маркеры, цитаты и т.п).
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Какой исполнитель нужен:
1. Хотя бы пол рабочего дня онлайн, выходные желательно.
2. Может писать более 12000 збп в сутки.
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Тематики текстов будут разные. 50р / 1000збп
Пишем только в проект.
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