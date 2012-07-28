Придумать слоган и название гостиницы

# 1 — $ 75

Уважаемые фрилансеры! Необходимо придумать название новой гостинцы и слоган.

Гостиница 3***, будет расположена в историческом центре города Минска (Республика Беларусь). Высота 5 этажей, стены выполены из красного кирпича, чтобы не нарушать внешнй вид этой части города. Рядом небольшой парк и водоём, железнодорожный вокзал.

Гостиница включает в себя: 110 номеров различного типа, бар, ресторан, конференц и бизнес - залы, сауна, фитнес-центр.

Целевая аудитория – деловые люди, организованные экскурсионные группы иностранных и отечественных туристов.

Возможно название на иностранном языке, но чтобы было понятно и русскоговорящим туристам, например Аврора (Aurora).

Допускается название гостиницы из 2-х слов.

Ассоциации с названием - перспектива, широта, полёт, стабильность, многогранность, стиль. Название гостиницы должно легко выговариваться и запоминаться.

Слоган должен вызывать следующие ассоциации: гостеприимство, доверие, уют, комфорт.

Варианты, которые нравятся: Аврора, Агат, Космос, Европа, Виктория.

ВАЖНО!!!! Названия без слогана рассматриваться не будут.

Спасибо за внимание к нашему проекту. Желаем вам творческих успехов и креативных мыслей! Да прибудет с вами муза!