Придумать слоган и название гостиницы

$75
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен25 заявок1678 просмотров
#1$75

Уважаемые фрилансеры! Необходимо придумать название новой гостинцы и слоган.

Гостиница 3***, будет расположена в историческом центре города Минска (Республика Беларусь). Высота 5 этажей, стены выполены из красного кирпича, чтобы не нарушать внешнй вид этой части города. Рядом небольшой парк и водоём, железнодорожный вокзал.

Гостиница включает в себя: 110 номеров различного типа, бар, ресторан, конференц и бизнес - залы, сауна, фитнес-центр.

Целевая аудитория – деловые люди, организованные экскурсионные группы иностранных и отечественных туристов.

Возможно название на иностранном языке, но чтобы было понятно и русскоговорящим туристам, например Аврора (Aurora).

Допускается название гостиницы из 2-х слов.

Ассоциации с названием - перспектива, широта, полёт, стабильность, многогранность, стиль. Название гостиницы должно легко выговариваться и запоминаться.

Слоган должен вызывать следующие ассоциации: гостеприимство, доверие, уют, комфорт.

Варианты, которые нравятся: Аврора, Агат, Космос, Европа, Виктория.

ВАЖНО!!!! Названия без слогана рассматриваться не будут.

Спасибо за внимание к нашему проекту. Желаем вам творческих успехов и креативных мыслей! Да прибудет с вами муза!

13 лет назад
braslavchanka
Елена 
50 лет
17 лет в сервисе
Была
13 лет назад
6 отзывов

Победитель конкурса

devushka
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
#1
Спасибо за работу! Стильные названия и не избитые слоганы. Благодарим!
Очень интересный конкурс, не ожидала, что выберут мои предложения.) Оплата своевременная, приятно иметь дело с серёзным человеком Спасибо!

Заявки фрилансеров

devushka
Марина 
39 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
1 отзыв
13 лет назад
#1

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