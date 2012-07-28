Ищу копирайтеров\рерайтеров от 100K в сутки. Если вы умеете делать качественно и интересно, с точки зрения ценообразования, но меньше, тоже пишите. Но суточный объем должен быть не менее 10K. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНТЕНТ ДЛЯ ...
Придумать слоган и название гостиницы
Уважаемые фрилансеры! Необходимо придумать название новой гостинцы и слоган.
Гостиница 3***, будет расположена в историческом центре города Минска (Республика Беларусь). Высота 5 этажей, стены выполены из красного кирпича, чтобы не нарушать внешнй вид этой части города. Рядом небольшой парк и водоём, железнодорожный вокзал.
Гостиница включает в себя: 110 номеров различного типа, бар, ресторан, конференц и бизнес - залы, сауна, фитнес-центр.
Целевая аудитория – деловые люди, организованные экскурсионные группы иностранных и отечественных туристов.
Возможно название на иностранном языке, но чтобы было понятно и русскоговорящим туристам, например Аврора (Aurora).
Допускается название гостиницы из 2-х слов.
Ассоциации с названием - перспектива, широта, полёт, стабильность, многогранность, стиль. Название гостиницы должно легко выговариваться и запоминаться.
Слоган должен вызывать следующие ассоциации: гостеприимство, доверие, уют, комфорт.
Варианты, которые нравятся: Аврора, Агат, Космос, Европа, Виктория.
ВАЖНО!!!! Названия без слогана рассматриваться не будут.
Спасибо за внимание к нашему проекту. Желаем вам творческих успехов и креативных мыслей! Да прибудет с вами муза!
Победитель конкурса
Заявки фрилансеров
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