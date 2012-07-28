Требуется специалист по написанию статей на тему бескаркасная мебель, кресло-мешок, кресло-груша, bean-bag-chairs - новости, обзоры, статьи 30 WMR за 1000 символов без пробелов. Общее кол-во 20 штук. Общение по ICQ 413-385-416
Тексты по 1С Бухгалтерии
Доброго времени суток, господа-фрилансеры.
Есть довольно внятное ТЗ на тексты https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtdrkrNjg68QdC1XR3VkNkx3MktuenlTazZmMmkwRnc
Выходит 5 текстов. Размещаться будут на абсолютно новом сайте, уникальность must be 100%.
Общий объём от 20 000 до 22 000 символов.
Нужно
а) нужно написать много на достаточно узкую тему, не используя при этом тонны воды;
б) чётко соблюдать техническое задание;
в) хоть немножко разбираться в 1С Бухгалтерии.
Тексты в равной степени служат как для SEO, так и для продаж.
Нужно будет взять с сайта http://itprogress.ru/ цены, предложения, акции, любую другую информацию - и безболезненно вписать в новые тексты.
Сроки - среда.
В личку, скайп и аську просьба не писать - не отвечу.
Заявки онли. Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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