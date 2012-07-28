Тексты по 1С Бухгалтерии

Доброго времени суток, господа-фрилансеры.

Есть довольно внятное ТЗ на тексты https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AtdrkrNjg68QdC1XR3VkNkx3MktuenlTazZmMmkwRnc

Выходит 5 текстов. Размещаться будут на абсолютно новом сайте, уникальность must be 100%.

Общий объём от 20 000 до 22 000 символов.

Нужно

а) нужно написать много на достаточно узкую тему, не используя при этом тонны воды;

б) чётко соблюдать техническое задание;

в) хоть немножко разбираться в 1С Бухгалтерии.

Тексты в равной степени служат как для SEO, так и для продаж.

Нужно будет взять с сайта http://itprogress.ru/ цены, предложения, акции, любую другую информацию - и безболезненно вписать в новые тексты.

Сроки - среда.

В личку, скайп и аську просьба не писать - не отвечу.

Заявки онли. Спасибо.