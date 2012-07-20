На сегодня для написания текстов требуются грамотные копирайтеры. Тема — вывески, банки, кредиты. Цена — 50 рублей за 1000 знаков без пробелов, вебмани рубли, сразу после проверки.

Предложения писать на мыло: [email protected]. В письме обязательно примеры работ и количество знаков, которые вы можете отписать сегодня до 23 часов по Москве.

Возможно долгосрочное сотрудничество.

PS Еще раз напоминаю, что предложения нужно писать на email: [email protected].