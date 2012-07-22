Требуется копирайт на тему искусственный камень. Нужно 5 текстов. Каждый по 1500 символов. Оплата 2 wmz за 1000 символов. Тексты нужны завтра.
Написание iOS обзоров программ и игр
В действующий проект Требуется райтер обзоров для iOS. Обзоры небольшие 1,5-3к знаков. На настоящий момент нужно написание 1-2 обзора в неделю. Оплата от 500 до 1000 руб/обзор (зависит от размера обзора). Возможно увеличение количества обзоров до 3-4 в неделю.
Требования: Хорошо поставленный русский язык. Наличие устройств iPhone (не ниже 4ки), iPad (любая модель).
Пишите на [email protected] (оперативнее отвечу на письмо).
Заявки фрилансеров
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