Написание iOS обзоров программ и игр

В действующий проект Требуется райтер обзоров для iOS. Обзоры небольшие 1,5-3к знаков. На настоящий момент нужно написание 1-2 обзора в неделю. Оплата от 500 до 1000 руб/обзор (зависит от размера обзора). Возможно увеличение количества обзоров до 3-4 в неделю.

Требования: Хорошо поставленный русский язык. Наличие устройств iPhone (не ниже 4ки), iPad (любая модель).

Пишите на [email protected] (оперативнее отвечу на письмо).