Срочный копирайт

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Завершен13 заявок261 просмотр

Требуется копирайт на тему искусственный камень.

Нужно 5 текстов. Каждый по 1500 символов.

Оплата 2 wmz за 1000 символов.

Тексты нужны завтра.

13 лет назад
anodin
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

stranica
Елена 
62 года
16 лет в сервисе
Была
год назад
13 лет назад
$15
1 день
Было написано 5 текстов, в короткие сроки, качественно. В общем 10 из 10. Отлично.
Дмитрий - отличный заказчик. Предельно ясно поставил задачу. Всегда на связи. Моментальная оплата выполненной работы. Всем рекомендую!

Заявки фрилансеров

stranica
Елена 
62 года
16 лет в сервисе
Была
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