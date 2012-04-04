Написание текста для главной страницы

$15
КопирайтингЗавершен6 заявок125 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день!

Необходимо написать 1 статью для ГЛАВНОЙ страницы! (ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ)

Страница для людей + SEO (больше для людей)

Информацию брать отсюда — http://kolodecnadachy.ru/chistka.html

Сделать аналог, но более понятный и красивый для ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА!

Уменьшить текст в 1.5 раза, но с сохранением смысла + придать продажность тексту!

SEO-ключевики:

чистка колодцев

чистка колодцев московская область

ремонт и чистка колодцев

чистка колодцев в подмосковье

Сроки - 1 день!

12 лет назад
alekseye08
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Dejka
Алла 
42 годаУкраина
14 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
12 лет назад
$15
1 день
Сделано за вечер! Спасибо! Буду сотрудничать! P.s. - проверка на уникальность выявила 96,67% - 3,33% - являются общие слова (ключевы фразы) которые присутствуют в любых текстах этой тематики, что говорит о 100% уникальности текста! Рекомендую!
Только положительные эмоции от сотрудничества. Проверка готового текста проведена сразу же, оплата за работу - мгновенная.