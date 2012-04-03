Создание тайтлов и описаний для сайта

$50
КопирайтингЗакрыт5 заявок210 просмотров
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Необходимо составлять title, description, keywords для главной страницы сайта и разделов.

Я даю названия разделов, Например :

Автомобили

Мотоциклы

Велосипеды

Квадроциклы

А Вы мне title, description, keywords для главной страницы и этих разделов .

Инфу можно брать с других сайтов, только изменить.

Оставляйте Ваши цены и контакты.

На сайте будет 4-7 разделов.

11 лет назад
bascorp
Богдан 
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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