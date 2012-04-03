Создание тайтлов и описаний для сайта

Необходимо составлять title, description, keywords для главной страницы сайта и разделов.

Я даю названия разделов, Например :

Автомобили

Мотоциклы

Велосипеды

Квадроциклы

А Вы мне title, description, keywords для главной страницы и этих разделов .

Инфу можно брать с других сайтов, только изменить.

Оставляйте Ваши цены и контакты.

На сайте будет 4-7 разделов.