Необходимо составлять title, description, keywords для главной страницы сайта и разделов. Я даю названия разделов, Например : Автомобили Мотоциклы Велосипеды Квадроциклы А Вы мне title, description, keywords для главной страницы и этих разделов . Инфу можно брать с других сайтов, только ...
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Ежедневное наполнение блога статьями ( рерайт) 3-4 статьи
Тематика : новости,интересные факты.
Уникальность не менее 95 %
25р за 1k знаков с пробелами
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