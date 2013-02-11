Написание текстов

$1500
КопирайтингЗавершен1 заявка118 просмотров
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Написание комплекта текстов для 4х сайтов на январь — тоути, даната, туризм, демодекс. ТЗ обсуждено лично.

11 лет назад
qast
35 летПортугалия
16 лет в сервисе
Был
14 часов назад
Выбранный исполнитель
lamitech
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад
11 лет назад
$1500
11 дней
Заказ сделан в срок, на требуемом качественном уровне. Работаем дальше.
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