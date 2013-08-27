Рерайт текста на тему сигарет.

$16
КопирайтингЗавершен1 заявка118 просмотров
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Надо сделать рерайт текстов с употреблением ключевых слов данные в документе. Тексты должны быть не просто наполнены ключевыми словами, а хорошо сочетаться по смыслу. Текста даю, только как пример. Можно сделать абсолютно другие (по желанию.) Задача текста дать немного информации о магазине и продукции, которую он продает. При необходимости, количество символов можно увеличить если не использованы все ключевые слова. Вместо ссылок магазина желательно упоребить слова Store, shop, eshop, our shop, here и т.д.

Рерайт текста
11 лет назад
malavata
Волков 
37 летМолдова
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
pretty_angel_077
Юлия 
35 летБеларусь
14 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
11 лет назад
$16
1 день
Юля молодец. Хорошо знает свое дело. Ставлю +
Cпасибо Андрей) От сотрудничества с вами остаются только положительные эмоции :)
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