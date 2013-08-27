Рерайт текста на тему сигарет.

Написать около 10 сео статей по недвижимости не более 787 символов каждая
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Надо сделать рерайт текстов с употреблением ключевых слов данные в документе. Тексты должны быть не просто наполнены ключевыми словами, а хорошо сочетаться по смыслу. Текста даю, только как пример. Можно сделать абсолютно другие (по желанию.) Задача текста дать немного информации о магазине и продукции, которую он продает. При необходимости, количество символов можно увеличить если не использованы все ключевые слова. Вместо ссылок магазина желательно упоребить слова Store, shop, eshop, our shop, here и т.д.
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