Здравствуйте. Для сайта женской тематики требуется автор для корректировки и написания 300 статей. Требования к автору: 1. Знание русского на отлично (грамматика, пунктуация) 2. Ответственный ...
Написание текстов
Написать 26 описаний товаров по 500 +- символов каждый. Подробности в переписке.
Выбранный исполнитель
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