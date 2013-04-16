Написать анкоры

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Завершен1 заявка106 просмотров

составить 50 анкоров длинной 80-100 символов тематика та же балконы. Описание в предложениях, слова ссылки "тут, здесь" и тп

10 - описание выноса балкона

10- описание крыши на балкон

10- балконы под ключ

10 - остекление балкона (окна на балкон и тд)

10 внутрення обшивка (можно в предложении указать материалы-деревянная вагонка и тд)

сайт balkonov.com.ua

12 лет назад
natalja_n
Наталия 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$4
3 дня
Сотрудничеством очень довольна, анкоры были написаны в кратчайшие сроки
Спасибо, что выбрали меня исполнителем! Задача четкая, Наталья всегда на связи и оплата незамедлительная. Рекомендую всем!

Заявки фрилансеров

Vabat
53 года
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

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