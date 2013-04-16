Технические статьи про новинки автомобильных видеорегистраторов. Постоянное сотрудничество. Качество статей которые устраивают: http://nevidimok.net/articles/avtomobilnyjj-videoregistrator-argument-v6/ http://nevidimok.net/articles/evoljutsija-avtomobilnykh-videoregistratorov/
Написать анкоры
составить 50 анкоров длинной 80-100 символов тематика та же балконы. Описание в предложениях, слова ссылки "тут, здесь" и тп
10 - описание выноса балкона
10- описание крыши на балкон
10- балконы под ключ
10 - остекление балкона (окна на балкон и тд)
10 внутрення обшивка (можно в предложении указать материалы-деревянная вагонка и тд)
сайт balkonov.com.ua
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