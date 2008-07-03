Написать контент для сайта веб студии

Для новой веб студии необходимо написать тексты в разделы. Разделов будет много, а следовательно и текстов надо будет много (ну штук 20 точно). Размер одного текста 1000-1500 символов. Но так как мы ещё не начинали с финансами проблематично. Так что отдадим предпочтение лучшему сочетанию цены и качества.

Просьба указывать примерную цену.

Пишите как сюда так и в ICQ 270323949.