Написать описание на 35 товаров

Всем привет! Для сайта по аренде квартир, нужно написать 2 текста (по сути одинаковых, но уникальных, на 2 языка). Один текст на русском, другой на украинском. ТЗ прилагается (скину его выбранному исполнителю, в ТЗ SEO ключи).