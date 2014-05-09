Написать описание на 35 товаров

КопирайтингЗавершен1 заявка99 просмотров
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Написать уникальные описание на 35 товаров по мебельной тематике с возможным использованием слов из семантического ядра сайта.

10 лет назад
birt
43 годаРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
16 отзывов
Выбранный исполнитель
RinaStone
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$35
6 дней
Тексты написаны качественно и в срок.
Елена прекрасный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!
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