Написати відгук про сайт

Вітаю Потрібна людина, яка буде вводити базу даних перекладачів на сайт перекладачів. Сайт іспанською але інформацію можна шукати будь-якою мовою і перекласти потім гуглом. На одного перекладача у мене йде 10-15 хвилин. Також потрібно вводити ключові ...