Написати відгук щодо додатку

$1
КопирайтингЗавершен7 заявок39 просмотров
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.

2 месяца назад
marta_stepanets
Марта 
29 летУкраина
6 месяцев в сервисе
Была
13 часов назад
Выбранный исполнитель
Iren1314
38 летУкраина
3 месяца в сервисе
Была
19 дней назад
2 месяца назад
$1
1 день
UAH
Швидко та якісно виконане завдання
Дуже сподобалась співпраця з замовником,швидко та якісно була подана інформація до виконання.Буду рада подальшій співпраці.Рекомендую.
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