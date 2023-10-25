Задача написать 500 символов уникального контента + 1500 сгенерированного через Chat GPT. Таких 500 статей. Тематика: кино, сериалы, дорамы и аниме. Дополнительно заполнить карточку: актеры, жанр, режиссер и т.д. по примеру. ...
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Для виконання завдання треба мати телефон андроїд. Необхідно написати відгук щодо додатку. Усі деталі надам в особисті повідомлення.
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