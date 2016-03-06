Название. 3 текста для сайта

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка90 просмотров

Необходимы 3 текста для сайта. Вступление на главную, текст о направлениях обмена, а также о преимуществах.

9 лет назад
KimHilou
Юрий 
45 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

karver
39 лет
16 лет в сервисе
Был
час назад
9 лет назад
$50
1 день
Все отлично, работа выполнена качественно и в сроки. Александр изучает тематику и предлагает текст который действительно полезен.
С Юрием было очень приятно работать. Четкая формулировка задачи, своевременная оплата и быстрая проверка. Мои рекомендации!

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karver
39 лет
16 лет в сервисе
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час назад
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