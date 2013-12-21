Нужен легкий рерайт

Доброго времени!

На данный момент нужно сделать рерайт 20 описаний по 500-600 знаков. Самих источников нет, но есть информация как их искать. Рерайт без ключей и сложных терминов, можно до вечера сделать все это. Оплата 30р за 1000 зн.бп.

Оплата на вебмани или карту сбербанка, можно и на яндекс-деньги!

Кто готов сделать это до вечера, жду ваши заявки. Просьба не писать в заявки предложения типа: "готов взяться". Мне нужно знать, почему я должна выбрать именно вас. Возможно дальнейшее сотрудничество.