Новости на тему ветеринарии, животных

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен10 заявок181 просмотр

Необходимо писать 2 новости в день 5 дней в неделю и размещать на сайте. Выбранному исполнителю подробная инструкция, какие новости нужны. Оплата сдельная.

От вас требуется обязательность и грамотность, со своей стороны гарантирую выполнение договоренностей.

11 лет назад
Pacific
45 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Uthilka
Марина 
56 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 отзывов
11 лет назад
$5
3 дня
Ответственный исполнитель, рекомендую.
Приятно сотрудничать с Ярославом. Грамотная постановка задачи, оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую как профессионала.

Заявки фрилансеров

Uthilka
Марина 
56 лет
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 отзывов
11 лет назад

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