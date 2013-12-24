"Живое, человечное" описание компании

Приветствую. Нужно читабельное, без лишней текстовой нагрузки описание компании (1500-2000 збп). Цель текста - вызвать интерес перейти на сайт и ознакомиться уже там с разнообразием предложений, заинтересовать услугами медицинского центра, отобразить чем он окажеться полезным. Исходная информация будет предоставлена, (предварительно, для понимания http://www.warketolog.com/go.php?url=http://www.eurolab.ua/catalogue/13597/ , будет предоставлено около 5 ссылок исходящей информации). Ожидаемая готовность результата - в понедельник.