Новостному сайту на длительный срок (!!!) требуются рерайтеры для публикации новостей. Новость объемом 500–700 символов. Стоимость за 1000 з.б.п выходит 30 рублей. Рерайт от 70% по text.ru По ...
Нужно написать статью "Газовые котлы"
Нужен качественный текст 2000 - 2500 без пробелов, уникальность от 95%. Нужно будет вставить ключевики. Оплата: 3 у.е/1000 зн.
Заявки фрилансеров
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