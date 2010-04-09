Переделать короткое поздравление.

# 1 — $ 5

Заказчик хочет переделать поздравление для почтовой рассылки.

Вот старый текст поздравления:

Коллектив ювелирного центра "Сапфир"

от всей души поздравляет Вас с Днем рождения и желает Вам всего наилучшего!

Мы очень рады тому, что Вы являетесь нашим покупателем и если Вы в течении месяца,

с этой открыткой посетите наш магазин, то в качестве подарка Вы получите

дополнительную скидку при покупке любого изделия!

Пусть солне освещает Вас всегда,

И годы бесконечно пусть продлятся

Пусть в Вашу дверь нигде и никогда,

Ни старость, ни болезнь не постучатся!!!

Ваш ювелирный центр "Сапфир".

Просто нужен новый текст.