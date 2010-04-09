Переделать короткое поздравление.

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен27 заявок1038 просмотров
#1$5

Заказчик хочет переделать поздравление для почтовой рассылки.

Вот старый текст поздравления:

Коллектив ювелирного центра "Сапфир"

от всей души поздравляет Вас с Днем рождения и желает Вам всего наилучшего!

Мы очень рады тому, что Вы являетесь нашим покупателем и если Вы в течении месяца,

с этой открыткой посетите наш магазин, то в качестве подарка Вы получите

дополнительную скидку при покупке любого изделия!

Пусть солне освещает Вас всегда,

И годы бесконечно пусть продлятся

Пусть в Вашу дверь нигде и никогда,

Ни старость, ни болезнь не постучатся!!!

Ваш ювелирный центр "Сапфир".

Просто нужен новый текст.

15 лет назад
reclime
Сергей 
54 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Победитель конкурса

Vorona
Ирина 
64 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
#1
Заказ выполнен оперативно, попали прямо в точку! Вместо одного, клиент получил четыре вариации поздравления. Спасибо за профессионализм!
Замечательный заказчик: четкая формулировка задания, профессиональное обсуждение деталей, своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Vorona
Ирина 
64 года
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
#1