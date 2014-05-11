Рерайт 2-х текстов

Доброго времени суток, копирайтеры! Требуются ответственные и шустрые люди для нового партнерского проекта (написание уникальных статей + ключевые слова). Если вы пишете грамотно, интересно, на любые темы, и готовы успевать за несколько часов выполнять задания объемом ...
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Доброго времени суток! Требуется написание 2-х текстов по 1500 збп. Уникальность 95-100%, но хотелось бы полностью уникальные. Оплата wmz.
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