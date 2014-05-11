Рерайт 2-х текстов

$4
КопирайтингЗавершен1 заявка207 просмотров
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Доброго времени суток! Требуется написание 2-х текстов по 1500 збп. Уникальность 95-100%, но хотелось бы полностью уникальные. Оплата wmz.

10 лет назад
Katerina177
51 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
NovTaya
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Продолжаем работу, тексты отличные! Татьяна, спасибо)
Хорошее и продуктивное сотрудничество. Отличная обратная связь и вежливость в общении. Всегда чёткая постановка задачи и своевременная оплата.Рекомендую к сотрудничеству!
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