Рерайт и копирайт - тема спецтехника

Необходимо написать 10 статей для автомобильного сайта. ТЗ есть на все. Нужно писать хотя бы 1-2 статьи в день, лучше больше. Статьи в среднем 5-6 тысяч символов. Оплата - 40 рублей за 1000 символов. Требования дам в личку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Имеется ТЗ:
1) Для сайта №1 - 80 статей на 5 поддоменов:
5 статей рерайт - каждая 2000 знаков (30 руб. * 10 = 300 руб.) + 75 статей уникальных статей под конкретные ключевые слова по 1500 знаков = 112500 (40* 112,5 = 4500 руб.)
2) Для сайта №2 - 65 статей на 5 поддоменов:
5 статей рерайт - каждая 1500 знаков (30* 6= 180 руб.) + 60 уникальных статей под конкретные ключевые слова по 1500 = 90000 (40*90 = 3600 руб.)
300+4500+180+3600= 8580 руб.
Потребуется добавлять по 10 названий крупных промышленных городов одной области к одному поддомену (перечислением, через запятую в каждом тексте). Добавление городов не будет считаться текстом написания.
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