Сделать текст

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ТЗ скину  в ЛС

7 лет назад
bahtiyar
Бахтияр 
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Olga-Urban
Ольга 
38 летКазахстан
11 лет в сервисе
Была
год назад
7 лет назад
$80
4 дня
Благодарю Ольгу за прекрасно выполненную работу, рекомендую.
Большое спасибо за очередной проект и оказанное доверие! Буду рада продолжить сотрудничество) Мои положительные рекомендации!
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