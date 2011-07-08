СЕО-тексты для сайта (Психолог. консультирование)

КопирайтингЗакрыт6 заявок279 просмотров
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Здравствуйте!

Нужны тексты для сайта, посвященного психологическому консультированию, коучингу и т. д. Более подробное ТЗ – в приложении. Выбранному кандидату будут предоставлены ключевые слова и прочая информация.

КАНДИДАТЫ, НЕ ОТВЕТИВШИЕ НА СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ, НЕ СЧИТАЮТСЯ КАНДИДАТАМИ:

1. Есть ли у вас опыт и примеры написания текстов на подобную тематику? Если нет, то знакомы вы ли вы с ней вообще? Как познакомились?

2. Имеете ли вы представление о написании продающих текстов и использовании продающих моментов в текстах?

3. Сколько будет стоить работа по написанию таких текстов? Цену ставим ТОЛЬКО ПОСЛЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ТЗ,А НЕ С ПОТОЛКА И ПО МАКСИМУМУ.

Указываем цену за 1000 знаков (указываем, с пробелами или без). Или за всю работу. Или как вы ее еще посчитаете.

4. Какие у вас есть вопросы? Для начала 2-3

5. Сколько нужно времени на всю работу?

6. Способы связи с вами.

ПРОСЬБА НЕ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ.

Тексты для сайта
12 лет назад
Witchy
Дарья 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
10 отзывов
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