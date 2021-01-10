Спец №1 (АПЕКС)

1) Регистрационная форма АПЕКС

2) mfa

3) globalization (возможнось входа при регистрации и переключения на любой язык из указанных, сейчас uk, ru, en, de) по приложенному ТЗ

Все таблицы и SQL выложила в удаленном доступе.

Антон, привет! мы хотели сначала 14.01.21, потом 15.01 посмотреть выполнение задачи. У тебя все хорошо? Если не получается, так и скажи, я не буду рассчитывать и терять время. Даю еще 16.01 на выполнение - если ответа нет, считаем задачу невыполненной. Соответственно, я не оплачиваю. Благодарю