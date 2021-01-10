Спец №1 (АПЕКС)

Для нового сайта требуется написать метатеги, ключевые слова и тексты в разделы. Тематика сайта самокаты - продажа оптом.
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1) Регистрационная форма АПЕКС
2) mfa
3) globalization (возможнось входа при регистрации и переключения на любой язык из указанных, сейчас uk, ru, en, de) по приложенному ТЗ
Все таблицы и SQL выложила в удаленном доступе.
Антон, привет! мы хотели сначала 14.01.21, потом 15.01 посмотреть выполнение задачи. У тебя все хорошо? Если не получается, так и скажи, я не буду рассчитывать и терять время. Даю еще 16.01 на выполнение - если ответа нет, считаем задачу невыполненной. Соответственно, я не оплачиваю. Благодарю
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