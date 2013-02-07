Статьи для сайтов

Здравствуйте! Требуется исполнитель для описания товаров интернет-магазина. Статьи должны быть около 1000 символов с парой ключевых слов. Всего товаров около 40, за каждое 30 рублей. Оплатить могу только на карточку Сбербанка. За какой срок готовы описать все товары и ...