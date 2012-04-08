Статьи для туристического сайта

КопирайтингЗавершен13 заявок233 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день всем!

Требуются статьи для туристического сайта. Рерайт. Часть (около 5) уже написаны, но нужно добавить некоторое количество текста для объема.

Общее количество - около 19 текстов.

Примеры тем:

1) вип туризм, Vip туры

2) экскурсионные туры

3) тур выходного дня

4) горнолыжный отдых, горные лыжи

5) Автобусные туры

6) Речные круизы и т.д.

Объем - от 3 до 5 тыс. зн. б/п

Уникальность от 95 % по Etxt Антиплагиат.

Оплата в конце проекта после одобрения статей.

Бюджет данной работы - небольшой!!!

От вас:

1. стоимость 1 тыс зн. б/п + желательно общая стоимость проекта.

2. сколько можете написать текстов и в какой срок

Возможно выберу несколько исполнителей.

PS| Огромная просьба. Не пишите мне в личку. Веду сразу несколько проектов. Разыскивать на какой именно проект вы мне ответили не буду. Соответственно ответа вы не дождетесь.

Все вопросы, пожелания и т.д. пишите в теле заявки (их никто кроме меня не прочитает, они скрыты).

Большое спасибо за понимание.

12 лет назад
Lhayal
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
sairse
Ольга 
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
10 отзывов
12 лет назад
$35
3 дня
Большое спасибо, Ольга! Получила отличные тексты за короткий срок. Все безупречно! Обязательно обращусь еще.
Спасибо Татьяне за четко сформулированное ТЗ и своевременную оплату! Сама буду сотрудничать дальше и рекомендую другим!
  • Похожие заказы

  • Написание статей на заданные темы

    Необходим специалист для написания статей, речей, анализа материала на заданные темы. Размер статей 1-2 страницы. Статьи должны быть уникальными. Все темы связаны с предпринимательством, руководством персоналом, мотивацией, бизнес ассоциаций.

    Написание статей
    Копирайтинг19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание рекламных сео-статей

    Требуется писать сео-тексты для языковой онлайн школы (занятия по скайпу). На данный момент требуются рекламные тексты, с описание наших услуг, в дальнейшем понадобятся статьи об особенностях различных европейских языков и методы их изучения. Обязательно указывайте ваше ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Виды наружной рекламы (описание)

    Описать все виды наружной рекламы с их недостатками и достоинствами и примерной стоимостью размещения в г. Санкт-Петербурге для сайта широкоформатной типографии. На каждую позицию примерно по 2000 знаков. Позиции для описания: Световые короба (лайтбоксы) Объемные буквы Рекламные щиты (билборды, суперсайты) Крышные ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рерайт

    Ежедневное наполнение блога статьями ( рерайт) 3-4 статьи Тематика : новости,интересные факты. Уникальность не менее 95 % 25р за 1k знаков с пробелами

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написание текста для главной страницы

    $15

    Добрый день! Необходимо написать 1 статью для ГЛАВНОЙ страницы! (ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ) Страница для людей + SEO (больше для людей) Информацию брать отсюда — http://kolodecnadachy.ru/chistka.html Сделать аналог, но более понятный и красивый для ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА! ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Вставка ключевых слов

    Есть несколько текстов, в которые нужно вставить ключевые запросы. 0,2$ за вставку одного ключевика. Оплата — WMZ. В личку просьба не писать — добавляйтесь, пожалуйста, в проект.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад