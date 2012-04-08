Добрый день всем!

Требуются статьи для туристического сайта. Рерайт. Часть (около 5) уже написаны, но нужно добавить некоторое количество текста для объема.

Общее количество - около 19 текстов.

Примеры тем:

1) вип туризм, Vip туры

2) экскурсионные туры

3) тур выходного дня

4) горнолыжный отдых, горные лыжи

5) Автобусные туры

6) Речные круизы и т.д.

Объем - от 3 до 5 тыс. зн. б/п

Уникальность от 95 % по Etxt Антиплагиат.

Оплата в конце проекта после одобрения статей.

Бюджет данной работы - небольшой!!!

От вас:

1. стоимость 1 тыс зн. б/п + желательно общая стоимость проекта.

2. сколько можете написать текстов и в какой срок

Возможно выберу несколько исполнителей.

PS| Огромная просьба. Не пишите мне в личку. Веду сразу несколько проектов. Разыскивать на какой именно проект вы мне ответили не буду. Соответственно ответа вы не дождетесь.

Все вопросы, пожелания и т.д. пишите в теле заявки (их никто кроме меня не прочитает, они скрыты).

Большое спасибо за понимание.