ключевые слова - Каховка - Новая Каховка
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день всем!
Требуются статьи для туристического сайта. Рерайт. Часть (около 5) уже написаны, но нужно добавить некоторое количество текста для объема.
Общее количество - около 19 текстов.
Примеры тем:
1) вип туризм, Vip туры
2) экскурсионные туры
3) тур выходного дня
4) горнолыжный отдых, горные лыжи
5) Автобусные туры
6) Речные круизы и т.д.
Объем - от 3 до 5 тыс. зн. б/п
Уникальность от 95 % по Etxt Антиплагиат.
Оплата в конце проекта после одобрения статей.
Бюджет данной работы - небольшой!!!
От вас:
1. стоимость 1 тыс зн. б/п + желательно общая стоимость проекта.
2. сколько можете написать текстов и в какой срок
Возможно выберу несколько исполнителей.
PS| Огромная просьба. Не пишите мне в личку. Веду сразу несколько проектов. Разыскивать на какой именно проект вы мне ответили не буду. Соответственно ответа вы не дождетесь.
Все вопросы, пожелания и т.д. пишите в теле заявки (их никто кроме меня не прочитает, они скрыты).
Большое спасибо за понимание.
- Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Необходим специалист для написания статей, речей, анализа материала на заданные темы. Размер статей 1-2 страницы. Статьи должны быть уникальными. Все темы связаны с предпринимательством, руководством персоналом, мотивацией, бизнес ассоциаций.Копирайтинг19 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется писать сео-тексты для языковой онлайн школы (занятия по скайпу). На данный момент требуются рекламные тексты, с описание наших услуг, в дальнейшем понадобятся статьи об особенностях различных европейских языков и методы их изучения. Обязательно указывайте ваше ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
Для новостного портала нужно написать интересный и информативный пресс-релиз.Копирайтинг15 заявокЗакрыт12 лет назад
Описать все виды наружной рекламы с их недостатками и достоинствами и примерной стоимостью размещения в г. Санкт-Петербурге для сайта широкоформатной типографии. На каждую позицию примерно по 2000 знаков. Позиции для описания: Световые короба (лайтбоксы) Объемные буквы Рекламные щиты (билборды, суперсайты) Крышные ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт12 лет назад
Ежедневное наполнение блога статьями ( рерайт) 3-4 статьи Тематика : новости,интересные факты. Уникальность не менее 95 % 25р за 1k знаков с пробеламиКопирайтинг6 заявокЗакрыт12 лет назад
Написание статей на мебельную тематику.Копирайтинг26 заявокЗакрыт12 лет назад
Небольшие статьи для портала о жизни за границей. Желателен (но не обязателен) опыт жизни в конкретной стране. Прием платежей желательно PayPal.Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $15
Добрый день! Необходимо написать 1 статью для ГЛАВНОЙ страницы! (ТОЛЬКО УНИКАЛЬНЫЙ ТЕКСТ) Страница для людей + SEO (больше для людей) Информацию брать отсюда — http://kolodecnadachy.ru/chistka.html Сделать аналог, но более понятный и красивый для ПОТЕНЦИАЛЬНОГО КЛИЕНТА! ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
Есть несколько текстов, в которые нужно вставить ключевые запросы. 0,2$ за вставку одного ключевика. Оплата — WMZ. В личку просьба не писать — добавляйтесь, пожалуйста, в проект.Копирайтинг9 заявокЗакрыт12 лет назад