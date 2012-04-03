Написание рекламных сео-статей

Требуется писать сео-тексты для языковой онлайн школы (занятия по скайпу). На данный момент требуются рекламные тексты, с описание наших услуг, в дальнейшем понадобятся статьи об особенностях различных европейских языков и методы их изучения.

Обязательно указывайте ваше образование и специальность! Мы заинтересованы в постоянном сотрудничестве с действительно талантливыми писателями!

Прикладывайте свои работы на подобную тему и обязательно оставляйте контактные данные ICQ/Skype.

Спасибо.