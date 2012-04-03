Написать пресс-релиз

Необходимо составлять title, description, keywords для главной страницы сайта и разделов. Я даю названия разделов, Например : Автомобили Мотоциклы Велосипеды Квадроциклы А Вы мне title, description, keywords для главной страницы и этих разделов . Инфу можно брать с других сайтов, только ...
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Для новостного портала нужно написать интересный и информативный пресс-релиз.
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