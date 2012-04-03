Виды наружной рекламы (описание)

Необходимо составлять title, description, keywords для главной страницы сайта и разделов. Я даю названия разделов, Например : Автомобили Мотоциклы Велосипеды Квадроциклы А Вы мне title, description, keywords для главной страницы и этих разделов . Инфу можно брать с других сайтов, только ...
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Описать все виды наружной рекламы с их недостатками и достоинствами и примерной стоимостью размещения в г. Санкт-Петербурге для сайта широкоформатной типографии.
На каждую позицию примерно по 2000 знаков.
Позиции для описания:
Световые короба (лайтбоксы)
Объемные буквы
Рекламные щиты (билборды, суперсайты)
Крышные конструкции (крышные установки)
Видеоэкраны
Наружная вывеска
Призматрон
Скроллер
Перетяжки (баннерная растяжка)
Указатели
Штендер
Витрины магазинов
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Ключевые слова использовать по необходимости и по смыслу, т.е. пихать ключевые слова просто, чтобы были не надо.
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