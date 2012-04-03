Виды наружной рекламы (описание)

Описать все виды наружной рекламы с их недостатками и достоинствами и примерной стоимостью размещения в г. Санкт-Петербурге для сайта широкоформатной типографии.

На каждую позицию примерно по 2000 знаков.

Позиции для описания:

Световые короба (лайтбоксы)

Объемные буквы

Рекламные щиты (билборды, суперсайты)

Крышные конструкции (крышные установки)

Видеоэкраны

Наружная вывеска

Призматрон

Скроллер

Перетяжки (баннерная растяжка)

Указатели

Штендер

Витрины магазинов

Ключевые слова:

размещение наружной рекламы, наружная реклама, изготовление наружной рекламы, наружные рекламы, наружная реклама петербург, наружная реклама санкт петербург, производство наружной рекламы, наружная реклама спб, наружная световая реклама

Ключевые слова использовать по необходимости и по смыслу, т.е. пихать ключевые слова просто, чтобы были не надо.