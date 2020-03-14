Статьи о ваших изобретениях, подделках и тд.

Приму статьи на тему о ваших изобретениях, подделках и лайфхаках.

Объём: 1.8-2 тыс знаков

Фото: собственные фото обязательно (минимум 3 шт.)

Оплата: 150 руб. за статью.

Количество: приобретём до 100 статей, сотрудничать можно и по одной.

Изобретения, подделки, инструменты: все то что вы сделали своими руками дома, на даче и т.д.