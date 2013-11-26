Технические статьи

$1050
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка111 просмотров

Работа в нашей команде по написанию и размещению статей на сайтах различной тематики.

Тематика: строительство, медицина, электротехника, светотехника.

Объем работ - 260 000 символов.

Сроки 1,5 месяца.

Строгое соблюдения количества вхождения ключей и размеров для каждой отдельной статьи.

Написание статей
11 лет назад
gsa_1979
Сергей 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
11 дней назад

Выбранный исполнитель

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад
$1000
45 дней
Работы выполнены на высоком уровне и в рамках оговоренных сроков. Рекомендую специалиста!
Благодарен Сергею за возможность работы в слаженной команде. Хочу отметить исключительно четкую постановку задачи, систематическое обеспечение объемами и молниеносную оплату. Рад буду продолжению сотрудничества.

Заявки фрилансеров

Nikolai11
Николай 
56 лет
12 лет в сервисе
Был
3 часа назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Постер для "расклейки объявлений" на форумах

    $50

    Продается сайт, в связи с чем ищу постера для создания сообщений на тематических форумах типа searchengines и в тематических паблик-группах соц. сетей. По 10 руб. за объявление, оплата WM. Кому интересно, оставляйте заявки ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Новостной редактор

    Возьмем новостного редактора на постоянную работу. Объемы новостей небольшие, писать нужно несколько новостей в неделю об открытии магазинов, ребрендинг, и т.п. Оплата раз в неделю. НЕ КОПИПАСТ, текст пишем сами.

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написать 12 текстов.

    Нужно написать 12 текстов учитывая мои пожелания. Оставляйте заявки с ценой только тот кто готов приступить СЕГОДНЯ.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен копирайтер\рерайтер

    Систематическое написание статей (1-2 в неделю) Для интернет магазина нужны статьи, на тему: интим, отношения, секс шоп и т.д. Символов до 1 тыс. Можно рерайтить любые другие, чужие статьи, главное уникальность. ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Описание швейной фурнитуры + картинки (15шт)

    $50

    Добавить описания швейной фурнитуры на сайт. Описание берете с интернета, уникализируете (реарйт), добавляете картинки фурнитуры 1-3 в текст. Символов в описании не менее 2000. Сайт http://nitkaperm.ru Список для ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Рерайтер для новостного сайта

    $250

    Необходим рерайтер для новостного сайта по следующим темам: - компьютерные технологии; - гаджеты; - интернет; - наука. - игры Объем одной новости 600 знаков без пробелов. Стоимость одной новости ...

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание статей на тему "Дизайн помещений"

    $500

    Нужен хороший копирайтер, который будет писать статьи под Миралинкс (2000 зн.) на тему, - дизайн, интерьер квартир, домов, комнат и т.д. Писать нужно будет по ТЗ с необходимыми анкорами. Статьи должны быть ...

    Написание статей
    Копирайтинг35 заявок
    Закрыт
    11 лет назад