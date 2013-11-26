Продается сайт, в связи с чем ищу постера для создания сообщений на тематических форумах типа searchengines и в тематических паблик-группах соц. сетей. По 10 руб. за объявление, оплата WM. Кому интересно, оставляйте заявки ...
Технические статьи
Работа в нашей команде по написанию и размещению статей на сайтах различной тематики.
Тематика: строительство, медицина, электротехника, светотехника.
Объем работ - 260 000 символов.
Сроки 1,5 месяца.
Строгое соблюдения количества вхождения ключей и размеров для каждой отдельной статьи.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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