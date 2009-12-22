Тексты для сайта

$100
КопирайтингЗавершен17 заявок375 просмотров
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На сайт "бюро переводов" требуются тексты, объем около 20 стр. (1800 знаков)

Тексты для сайта
14 лет назад
artem7a
Артем 
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Ligeia
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
11 лет назад
14 лет назад
$55
5 дней
Прекрасный копирайтер, пишет быстро, уникально, и по смыслу. Адекватно воспринимает критику, быстро устраняет недочеты. Мои задачи выполнены без нареканий. Рекомендую.
Очень приятно было работать. Четкая постановка задания, своевременная оплата и просто приятное общение по делу! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество ;)
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