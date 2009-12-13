Скомпоновать вопросы и ответы с bash.org

Задача: Для игры угадайки создать список забавных вопросов и по 4 ответа на каждый вопрос.

Суть идеи, берем из лучших цитат вопрос:

bash.org.ru/byrating

bash.org.ru/best

и кроме правильного-забавного ответа добавляем похожие по смыслу ответы либо целиком другие цитаты.

с bash.org.ru или google.com, yandex.ru

Можно подгонять по смыслу.

Важно:

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Исключение: Полностью исключить цитаты с матом, сексом, компьютерной тематики и юмора с использованием жаргона.

Критерий: Вам должно быть забавно при составлении ответов-вопросов.

Ограничение: Максимальная длина вопроса не более 220 символов

Ограничение: Максимальная длина одного ответа не более 150 символов

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Мой пример:

Вопрос:МурЛеська: Хотя, я хотела шубу за 160тр

МурЛеська: Муж был готов машину продать, чтоб ее купить

sbp: обалдеть!

Верный ответ: МурЛеська: Так мою же машину (

+МурЛеська: Как-нибудь научу великому искусству пофигизма

+МурЛеська: А ещё хочу, чтобы в сумочке, когда ее открываю, загорался свет, как в холодильнике!

+МурЛеська: мне на мыло приходит спам с рекламой реабилитации от наркотиков и лечения алкоголизма? а чё так плохо выгляжу, да?=)