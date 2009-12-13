Скомпоновать вопросы и ответы с bash.org

Близятся новогодние праздники, хочется порадовать девушку необычным подарком. Хочется выслушать идеи как это можно сделать с Вашей помощью. Либо красивое flash поздравление, либо шарж по фотографии, может еще что-то. очень хотелось бы выслушать Ваши идеи. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: Для игры угадайки создать список забавных вопросов и по 4 ответа на каждый вопрос.
Суть идеи, берем из лучших цитат вопрос:
и кроме правильного-забавного ответа добавляем похожие по смыслу ответы либо целиком другие цитаты.
с bash.org.ru или google.com, yandex.ru
Можно подгонять по смыслу.
Важно:
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Исключение: Полностью исключить цитаты с матом, сексом, компьютерной тематики и юмора с использованием жаргона.
Критерий: Вам должно быть забавно при составлении ответов-вопросов.
Ограничение: Максимальная длина вопроса не более 220 символов
Ограничение: Максимальная длина одного ответа не более 150 символов
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Мой пример:
Вопрос:МурЛеська: Хотя, я хотела шубу за 160тр
МурЛеська: Муж был готов машину продать, чтоб ее купить
sbp: обалдеть!
Верный ответ: МурЛеська: Так мою же машину (
+МурЛеська: Как-нибудь научу великому искусству пофигизма
+МурЛеська: А ещё хочу, чтобы в сумочке, когда ее открываю, загорался свет, как в холодильнике!
+МурЛеська: мне на мыло приходит спам с рекламой реабилитации от наркотиков и лечения алкоголизма? а чё так плохо выгляжу, да?=)
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