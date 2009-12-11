Создание уникальных описаний к товарам

КопирайтингЗакрыт35 заявок625 просмотров
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Требуется создать уникальные тексты для списка товаров в экселе, список предоставляю выбранным исполнителям

Требования:

все тексты должны быть абсолютно уникальными, должны содержать релевантные ключевые слова и соответствовать своему назначению, список составляется в файле экселя по следующему шаблону колонок:

1. Артикул товара;

2. Наименование товара;

3. Краткое описание, от 500 символов;

4. Полное описание, не менее 1500 символов, технические параметры писать в виде таблицы, по типу параметр:значение;

5. Заголовок страницы;

6. Мета-описание;

7. ключевые слова через запятую, не менее 20 шт.;

Пишите сроки и цену за 500 товаров, работа будет выдаваться по 500 наименований, после расчет и продолжение. Текущий объем 10-15 тысяч наименований, пранируемый 150-300 тыс.

14 лет назад
ipservice
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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