Размещение материала в московских изданиях

КопирайтингЗакрыт3 заявки257 просмотров
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Уважаемые господа журналисты и пиарщики! У кого есть возможность разместить материал на социально-ориентированную и культурно-досуговую тему в различных издания, эта работа для Вас!

Есть два варианта сотрудничества: размещение готового материала с фотографиями, либо собственоручное написание и соотвественно размещение. Рассматриваются разные варианты, оплата после размещения, заключается договор.

Подробности по телефону 8-926-491-05-07 Александр

14 лет назад
shelepov82
Александр 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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