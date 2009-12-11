Размещение материала в московских изданиях

Уважаемые господа журналисты и пиарщики! У кого есть возможность разместить материал на социально-ориентированную и культурно-досуговую тему в различных издания, эта работа для Вас!

Есть два варианта сотрудничества: размещение готового материала с фотографиями, либо собственоручное написание и соотвественно размещение. Рассматриваются разные варианты, оплата после размещения, заключается договор.

Подробности по телефону 8-926-491-05-07 Александр