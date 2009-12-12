Приватный проект для Половниковой Ольги

Требуется создать уникальные тексты для списка товаров в экселе, список предоставляю выбранным исполнителям Требования: все тексты должны быть абсолютно уникальными, должны содержать релевантные ключевые слова и соответствовать своему назначению, список составляется в файле экселя по следующему шаблону ...
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Выполнить рерайт статей 10000 знаков.
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