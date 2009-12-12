Уважаемые господа журналисты и пиарщики! У кого есть возможность разместить материал на социально-ориентированную и культурно-досуговую тему в различных издания, эта работа для Вас! Есть два варианта сотрудничества: размещение готового материала с фотографиями, либо собственоручное написание и ...