Нужна статья для компьютерной газеты. Тема - всё, что связано с IT, кроме обзора программ и сайтов: обзор железяки, гаджета, полезные советы и пр. Объём - 4,5-5 тысяч символов с пробелами плюс иллюстрация (возможно, меньше, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сделать легкий рерайт текста студенческого доклада (объем 5 страниц, около 8000 знаков).
Сейчас оригинальность около 20%, необходимо ее довести до 80%.
Сроки 2-3 часа после выбора исполнителя.
Жду ваши предложения по цене.
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